Cultura: a Casina Raffaello laboratori e attività didattiche per bambini e adolescenti

- Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema progetto cultura, da sabato 18 gennaio a domenica 16 febbraio accoglierà bambini e ragazzi con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi. "Per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi - si legge in una nota di Zetema - sono state pensate attività ludiche da svolgere insieme ai genitori, come ad esempio mettere in 'ordine' e 'disordine' materiali e oggetti in base a diverse caratteristiche, oppure scoprire la magia del colore dipingendo con particolari colori a dita adatti alla loro età. Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, divisi nelle diverse fasce d'età, potranno invece imparare a trasformare le lettere dell'alfabeto in bellissime illustrazioni, oppure con i ritagli di carta creare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi, o ancora realizzare il proprio orsetto del cuore con stoffa, bottoni e altri materiali". (segue) (Com)