Cultura: a Casina Raffaello laboratori e attività didattiche per bambini e adolescenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, nella Sala lettura al piano superiore della struttura - spiega la nota - bambini e genitori potranno sfogliare libri dedicati al mondo degli orsi ed ascoltare letture animate delle storie degli orsi più amati e simpatici, come Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri. Per l'occasione sabato 18 e domenica 19 gennaio, la lettura animata delle ore 17.30 sarà accompagnata da una gustosa merenda e a seguire sarà possibile entrare con biglietto ridotto nel vicino Cinema dei Piccoli per assistere alla proiezione del film 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia'. Questo prezzo speciale, valido per la proiezione delle ore 18.35, è riservato ai bambini partecipanti alla lettura animata a Casina di Raffaello e agli adulti che li accompagnano al Cinema, che si potranno aggiungere al limite dei 15 bambini. Appuntamento da non perdere, sempre dedicato al mondo degli orsi, è quello in programma venerdì 14 febbraio alle ore 17.30. Un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis presenterà e farà conoscere ai bambini, le caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli". (Com)