Russia: il governo si dimette dopo il discorso annuale di Putin al parlamento

- Il premier russo, Dmitrij Medvedev, ha annunciato che l'intero governo si è dimesso in seguito al messaggio annuale del presidente Vladimir Putin, tenutosi questa mattina in parlamento. In seguito all'annuncio, il capo dello Stato ha chiesto all'esecutivo di continuare a svolgere le proprie funzioni sino a che non sarà incaricato un nuovo governo. Il presidente russo, durante l’incontro svoltosi in seguito al messaggio al parlamento, ha proposto al premier Medvedev di assumere l'incarico di vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Putin è attualmente il presidente del Consiglio di sicurezza, un organo consultivo convocato dal capo dello Stato per affrontare questioni di politica estera e interna. (Rum)