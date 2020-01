Ungheria: ministro Esteri Szijjarto annuncia accordi con aziende indiane

- Il ministro degli Esteri magiaro Peter Szijjarto, in visita a Mumbai, ha annunciato che a breve il governo fornirà dettagli sull'accordo per la creazione di mille posti di lavoro in Ungheria da parte di aziende indiane nel settore delle tecnologie avanzate. Il ministro ungherese ha detto d'aver avuto colloqui con rappresentanti di aziende automobilistiche, elettroniche ed energetiche, tra cui Tata Sons e i gruppi Mahindra e Hinduja. Szijjarto ha aggiunto che le imprese hanno stipulato accordi per investimenti che sfruttano l'importanza geostrategica dell'Ungheria, la sua forza lavoro ben addestrata e gli incentivi come l'aliquota fiscale societaria più bassa d'Europa. I nuovi posti di lavoro saranno distribuiti in tutta l'Ungheria, principalmente nell'industria automobilistica, nei centri di servizio e nel settore delle energie rinnovabili, ha precisato il ministro. Circa 40 grandi aziende indiane operano attualmente in Ungheria, impiegando oltre 10 mila persone. (Vap)