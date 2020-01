Ue: Parlamento, Conferenza su futuro faccia riforma dal basso, trasparente e inclusiva

- Riformare l'Unione europea con un approccio dal basso, trasparente, inclusivo ed equilibrato; stabilire un meccanismo permanente di partecipazione cittadina; fare in modo che gli incontri tra cittadini costituiscano la base della discussione sulla riforma dell'Ue. Sono questi i punti, adottati dagli eurodeputati con 494 voti favorevoli, 147 contrari e 49 astensioni, in una risoluzione riguardo alla Conferenza sul futuro dell'Europa. "La Conferenza sul futuro dell'Europa è una prima pietra dell'edificio di questa nuova Europa. È una priorità per noi in questo Parlamento, dobbiamo lavorare a stretto contatto con le altre istituzioni dell'Ue, ma anche con i Parlamenti nazionali, gli enti locali e regionali, la società civile e, soprattutto, con i cittadini per far sì che sia un successo", ha commentato il presidente dell'Eurocamera, David Sassoli. (segue) (Beb)