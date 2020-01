Ue: Parlamento, Conferenza su futuro faccia riforma dal basso, trasparente e inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati vogliono che i cittadini siano al centro delle discussioni su come affrontare le sfide interne ed esterne che non erano state previste al momento dell'adozione del trattato di Lisbona, che è la riforma più recente dell'Ue. Cittadini di ogni estrazione, la società civile organizzata e i portatori di interessi a livello europeo, nazionale, regionale e locale devono essere coinvolti nella definizione delle priorità dell'Ue, con un approccio dal basso verso l'alto, inclusivo, partecipativo ed equilibrato. Il Parlamento propone di istituire diverse agorà tematiche dei cittadini, cioè forum tematici dei rappresentanti dei cittadini, e di cui almeno due di giovani, ognuna composta da 200-300 persone, con un minimo di tre per Stato membro. I rappresentanti delle agorà tematiche dei cittadini e dei giovani discuteranno le loro conclusioni nella plenaria della Conferenza con gli eurodeputati e i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, i ministri del Consiglio, i vicepresidenti della Commissione e i rappresentanti di altre istituzioni, organi e parti sociali dell'Ue. (segue) (Beb)