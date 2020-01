Ue: Parlamento, Conferenza su futuro faccia riforma dal basso, trasparente e inclusiva (3)

- Oltre al patrocinio da parte delle tre principali istituzioni dell'Ue, il Parlamento esorta il Consiglio e la Commissione a impegnarsi a favore della possibilità di eventuali modifiche del trattato. Infine, dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di un meccanismo permanente di dialogo con i cittadini. Il Parlamento ha sottolineato di essere stata la prima delle tre principali istituzioni dell'Ue ad adottare una posizione sull'organizzazione e la portata della Conferenza. I negoziati con la Commissione e il Consiglio europeo dovrebbero concludersi in tempo per l'avvio della Conferenza in occasione del giorno della Festa dell'Europa, il 9 maggio, e concludersi entro l'estate del 2022. (Beb)