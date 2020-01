Paestum: venerdì al Parco archeologico incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo

- Venerdì presso il Museo di Paestum la scrittrice Andrea Marcolongo presenterà il suo nuovo libro "Alla fonte delle parole. 99 etimologie che ci parlano di noi". L'autrice tornerà nel sito magno-greco con un doppio appuntamento per ritrovare i ragazzi dei licei campani e il pubblico in una conversazione con il direttore Gabriel Zuchtriegel, insieme al gruppo musicale Atammusìa. La mattinata di venerdì sarà dedicata all'incontro con gli alunni dei licei campani e verrà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Castelluccio. Nel pomeriggio, gli spazi del Museo si arricchiranno di parole e di musica. I protagonisti saranno l'autrice e il gruppo Atammusìa, moderatore il direttore Gabriel Zuchtriegel. Dopo l'incontro, Paestum darà il via agli aperitivi 2020, a cura dell'Associazione Amici di Paestum. (Ren)