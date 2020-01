Albania: terremoto, 31 arresti per i danni alle abitazioni a Tirana

- Sono almeno 31 gli arrestati su ordine della Procura albanese nell'ambito di un'inchiesta avviata a Tirana in merito ai danni provocati dal potente terremoto dello scorso 26 novembre. lo hanno reso noto oggi i dirigenti della procura e della polizia di Tirana, in una conferenza stampa congiunta. In tutto sono 40 gli ordini di arresto firmati dagli inquirenti, e l'operazione continua per l'arresto di altre 7 persone, mentre due sono indagati a piede libero. Tra gli arrestati figurano funzionari di alcuni comuni della capitale, dirigenti tecnici, ispettori edili, ingegneri ed architetti, oltre a costruttori e amministratori di società edilizie. (segue) (Alt)