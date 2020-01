Albania: terremoto, 31 arresti per i danni alle abitazioni a Tirana (2)

- Nei loro confronti pendono le accuse di "abuso d'ufficio", "falso in documentazione" e "costruzioni abusive". L'inchiesta è estesa a tre comuni della capitale, Vora, Kashar a Farke "dove si sono verificati i maggiori danni", ha spiegato il procuratore Elisabeta Imeraj, aggiungendo che "le indagini proseguono anche per le altre aree dove si sono identificate abitazioni ormai dichiarate ufficialmente inagibili". Gli inquirenti hanno spiegato di aver scoperto tra l'altro casi di costruzioni che non rispettano i criteri stabiliti, con l'utilizzo di materia prima inferiore ai parametri, di certificati falsi sui lavori eseguiti, ed anche interventi abusivi che hanno poi provocato il crollo delle abitazioni. "Ogni casa dichiarata inabitabile sarà oggetto di un'inchiesta", ha precisato Imeraj. Lo scorso dicembre 9 persone vennero arrestate e altre 8 ricercate anche a Durazzo, nell'ambito di un'inchiesta sulle abitazioni crollate nella città, che hanno provocato 25 vittime. (Alt)