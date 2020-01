Difesa: colloquio telefonico fra Guerini e Alto rappresentante Ue Borrell, focus su Libia

- Questa mattina, dopo l'audizione al Senato presso le Commissioni Difesa riunite, si è svolto un colloquio telefonico tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Lo riferisce un comunicato. Al centro dell'incontro telefonico la crisi libica e le questioni connesse alla politica comune di sicurezza e difesa. Entrambi hanno convenuto come prioritario il rafforzamento del quadro di sicurezza interno in Libia, nello specifico riferendosi all'effettiva implementazione del cessate il fuoco e all'embargo delle armi. Essenziale, in tal senso, un impegno diretto della comunità internazionale e, in particolare, un approccio proattivo dell'Unione Europea, in qualità di Security provider nell'area del Mediterraneo che ha una rilevanza strategica per la nostra sicurezza comune. (Res)