Speciale difesa: Copasir, audito ieri direttore Aise Carta, a ordine del giorno situazione in Libia, Iran e Iraq

- Ieri mattina, si legge in una nota, "il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha audito il direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), il generale Luciano Carta. All'ordine del giorno la situazione internazionale con particolare riferimento a Libia, Iran e Iraq. Il presidente Raffaele Volpi - prosegue la nota - ha colto l’occasione per ribadire l’alta professionalità di donne e uomini che lavorano per garantire la sicurezza del Paese, persone 'che ringraziamo e che difendono l’interesse dell’Italia', ha ribadito il presidente del Copasir". (Com)