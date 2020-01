Speciale difesa: Sudan, sparatoria a Khartum tra uomini dell'intelligence e militari dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sparatoria che si è verificata a Khartum ha visto contrapposti militari dell'esercito e membri dell'ex servizio di intelligence sudanese presso due edifici utilizzati dalle forze di sicurezza del paese africano. Lo riporta l'emittente "al Jazeera". La ragione degli scontri andrebbe cercata nel rifiuto da parte dei membri dei servizi di intelligence di unirsi alle Forze di supporto rapido (Rsf, le milizie paramilitari accusate di violazioni diffuse nel Darfur e non solo) dopo che la destituzione del presidente Omar al Bashir ha portato a un ridimensionamento del peso dell'intelligence stessa e alla decisione di ricollocarne gli uomini. Il generale Shams al Din al Kabbashi, membro del Consiglio sovrano del Sudan, ha descritto i fatti in corso come "ribellione militare" e non ha escluso il ricorso alla forza. L'apertura del fuoco è stata preceduta dal blocco delle strade circostanti la scena degli scontri da parte degli uomini dell'intelligence. (Res)