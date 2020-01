Speciale difesa: Russia, regione Leningrado ospiterà per prima sistema missilistico S-350

- La regione di Leningrado, in Russia, sarà la prima a ospitare il sistema di difesa missilistico S-350 Vityaz, in un prossimo futuro. Lo ha reso noto il dicastero della Difesa della Federazione Russa, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. L’S-350 andrebbe a rimpiazzare i sistemi S-300PS, duplicando l’efficacia della risposta difensiva in caso di attacchi con missili da crociera. Le forze armate russe dovrebbero riuscire a schierare 12 battaglioni con sistemi S-350 entro il 2027. (Rum)