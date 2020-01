Speciale difesa: Libia, Sarraj incontra ambasciatore Usa ad Ankara Satterfield, focus sui colloqui avvenuti a Mosca

- Il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha avuto un colloquio con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia, David Satterfield. Secondo quanto riferisce il Gna in un comunicato stampa, durante l’incontro i due hanno discusso gli sviluppi della situazione in Libia e la disponibilità del governo di Tripoli ad accettare la richiesta di un cessate il fuoco mediato da Russia e Turchia come passo per far ripartire i tentativi di una risoluzione politica della crisi attraverso la conferenza internazionale di Berlino. “Sarraj ha sottolineato l'importanza di ritornare su questa strada in conformità con l'accordo politico libico e in particolare con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e attraverso una conferenza nazionale libica”, si legge nella nota. Da parte sua, l'ambasciatore ha affermato l'impegno degli Stati Uniti a proseguire il cessate il fuoco e sostenere il processo politico attraverso il dialogo e le linee guida che verranno discusse alla conferenza di Berlino. Secondo quanto riferisce la nota del Gna, Sarraj e Satterfield hanno anche affrontato il partenariato strategico tra Stati Uniti e Libia nella lotta contro il terrorismo, valutando anche l’espansione della cooperazione economica. L’incontro tra il premier del Gna e il diplomatico statunitense giunge dopo il fallimento dei colloqui indiretti con il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, avvenuti lunedì a Mosca e mediati da Russia e Turchia a cui hanno preso parte anche il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. A Mosca, Sarraj e Haftar non hanno avuto contatti diretti. A fare da tramite per le complicate trattative sono stati i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia, rispettivamente Sergej Lavrov, Sergej Shoigu, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar. Dopo aver chiesto di rimandare alla mattinata di ieri la firma della proposta di accordo, Haftar ha lasciato Mosca nella serata di lunedì, 13 gennaio, senza sottoscrivere il documento, firmato invece da Sarraj e dal presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, Haftar avrebbe ha chiesto due giorni per esaminare i termini dell'accordo sul cessate il fuoco. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da un membro della delegazione che ha accompagnato Haftar nella capitale russa, Haftar “non firmerà alcun documento a spese dei sacrifici degli eroi e delle speranze di salvezza dei libici”. Inoltre, il comandante dell'Lna “non concluderà alcuna intesa che impedisca al suo esercito di compiere il proprio dovere nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella limitazione degli armamenti”. (Res)