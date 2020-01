Speciale difesa: Italia-Cipro, firmato programma bilaterale sulla cooperazione militare per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Cipro hanno firmato il programma bilaterale di cooperazione militare per il 2020. Lo riferisce l'ambasciata cipriota in Italia tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, al termine dell'incontro di ieri a Roma tra i ministri della Difesa italiano e cipriota, Lorenzo Guerini e Savvas Angelides. L'incontro è stato incentrato sui rapporti bilaterali, sull'attuazione del programma energetico di Cipro, sugli sviluppi in Libia e sulla cooperazione nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (Pesco). (Res)