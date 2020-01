Speciale difesa: Thailandia-Indonesia condivideranno informazioni di intelligence

- Thailandia e Indonesia hanno firmato ieri un accordo di condivisione di informazioni di intelligence, in base al quale il capo dell'esercito thailandese avrebbe contribuito a limitare i movimenti di ribelli che operano nella regione meridionale a maggioranza musulmana della Thailandia. La maggioranza buddista della Thailandia e la maggioranza musulmana dell'Indonesia condivideranno informazioni su "movimenti di estremisti, ribelli o gruppi che mettono in pericolo la sicurezza nazionale", si legge in una nota stampa. L'accordo è stato firmato durante la visita ufficiale dal capo dell'esercito thailandese Apirat Kongsompong nella provincia indonesiana di Aceh. "Si tratta di limitare la libertà di operare da parte dei gruppi di estremisti, perché condivideremo informazioni e monitoreremo le persone", ha detto il generale Apirat. Secondo Apirat, l'Indonesia, in particolare Aceh, è stata utilizzata in passato da gruppi di ribelli thailandesi per addestrare, nonché per nascondere e pianificare operazioni contro la Thailandia. La Thailandia sta combattendo contro un'insurrezione separatista musulmana nelle province meridionali di Yala, Pattani e Narathiwat, che ha provocato la morte di quasi 7 mila persone dal 2004, secondo l'agenzia di monitoraggio Deep South Watch. In un recente attacco, gli insorti hanno preso d'assalto un checkpoint di sicurezza e ucciso 15 persone. Il generale indonesiano Perkasa non ha menzionato gruppi specifici di militanti che Giacarta chiedeva alla Thailandia di monitorare, ma ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale. "La gestione di qualsiasi problema di sicurezza dovrebbe essere pianificata insieme", ha detto Perkasa. (Fim)