Speciale difesa: Siria, Ue, rammarico per esclusione valico di Yaroubia da decisione Onu su assistenza umanitaria

Siria, Ue, rammarico per esclusione valico di Yaroubia da decisione Onu su assistenza umanitaria

- L'Unione europea si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio di estendere l'autorizzazione all'assistenza umanitaria transfrontaliera alle persone bisognose in Siria, ma si rammarica del fatto che sia stato escluso dal campo di applicazione il valico di Yaroubia, tra Iraq e Siria nord-orientale, mettendo a repentaglio la consegna di medicine e attrezzature mediche critiche nel nord-est della Siria. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e del commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, sulla situazione in Siria. "L'Unione europea si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio di estendere l'autorizzazione all'assistenza umanitaria transfrontaliera alle persone bisognose in Siria. Alla luce delle enormi esigenze umanitarie nel nord della Siria, l'incapacità del Consiglio di concordare un'estensione avrebbe avuto conseguenze catastrofiche", hanno dichiarato. "Tuttavia, l'Ue si rammarica dell'esclusione dal campo di applicazione della risoluzione 2504 del Consiglio di sicurezza dell'Onu del valico di Yaroubia tra Iraq e Siria nord-orientale, dove persistono su larga scala esigenze insoddisfatte. Ciò mette a repentaglio la consegna di medicine e attrezzature mediche critiche nel nord-est della Siria", hanno aggiunto. Inoltre, l'Unione europea si rammarica della riduzione dei tempi della risoluzione perché "soddisfare i bisogni umanitari acuti richiede un accesso sostenuto e prevedibile oltre i sei mesi". L'escalation delle ostilità nel nord-ovest della Siria, la violenza in atto e le violazioni del diritto internazionale umanitario continuano a colpire drammaticamente i civili che hanno già sofferto anni di conflitto, hanno ricordato Borrell e Lenarcic, sottolineando che nelle ultime settimane molte persone hanno perso la vita e molti civili sono rimasti feriti. "Circa 300mila persone, la stragrande maggioranza delle quali donne e bambini, sono state sfollate dall'inizio di dicembre in condizioni spaventose. Più di quattro milioni di persone stanno affrontando un rigido inverno, tra cui centinaia di migliaia di persone che vivono in tende e campi di fortuna o in siti per sfollati interni. Le continue operazioni militari aggravano ulteriormente questa già drammatica situazione umanitaria", hanno spiegato. L'Unione europea, hanno evidenziato, continua a fornire assistenza umanitaria ai civili vulnerabili in Siria, compreso nel nord-ovest. Ed esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a osservare un cessate il fuoco immediato, a garantire la protezione dei civili, a consentire un accesso umanitario senza ostacoli a prescindere dal pensiero politico e a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario. (Beb)