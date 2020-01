Toscana: agricoltura, ok a mozione per sostituire glifosato con cippatino

- Sostituire il glifosato e altri diserbanti nocivi in agricoltura con il "cippatino", un prodotto formato da scaglie di legno che previene la crescita di erbe infestanti. Questo il contenuto di una mozione presentata dai consiglieri regionali toscani del Pd Massimo Baldi, Marco Niccolai, Leonardo Marras e Lucia De Robertis. L'atto è stato approvato dal consiglio regionale toscano e impegnerà la giunta regionale a sollecitare il governo "per valutare possibili misure di sostegno economico alla produzione massiccia di cippatino da pacciamatura come alternativa green all'utilizzo di glifosato nel floro-vivavistico nel rispetto della sostenibilità ambientale e della valorizzazione della risorsa bosco". Nella mozione si è chiesto inoltre, di mettere in atto azioni di sensibilizzazione finalizzate a rendere noti gli effetti positivi di tale materiale. (Ren)