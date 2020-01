Umbria: Bori (Pd), ospedale unico di Narni-Amelia è irrinunciabile

- “Chi vuole cancellare con un colpo di spugna un progetto valido, giunto ormai alla progettazione esecutiva, ci troverà sulla sua strada a difesa di una scelta giusta, consolidata e necessaria a decongestionare, modernizzare e migliorare il nostro sistema sanitario regionale”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Cesaroni, Tommaso Bori. Il consigliere regionale dell'Umbria ha spiegato che “destano grande preoccupazione i tentennamenti dell’assessore Coletto rispetto alla realizzazione del nuovo ospedale unico di Narni-Amelia, che andrà ad integrare le due strutture sanitarie presenti nei rispettivi comuni tramite un presidio unitario ed innovativo”. Per Bori “il timore, ad oggi più che fondato, è che dietro al prendere tempo degli esponenti della Lega si nasconda una volontà di fare marcia indietro rispetto a un’opera sanitaria ed infrastrutturale ritenuta da noi fondamentale e strategica, non solo per il territorio narnese ed amerino, ma per l’intero sistema sanitario regionale. Un progetto che da un lato risponde alla domanda di salute delle comunità locali e razionalizza i presidi presenti nei due municipi, contemporaneamente modernizza il servizio sanitario e contribuisce a mantenere nel territorio le competenze di professionisti e operatori sanitari”. (segue) (Ren)