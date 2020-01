Umbria: Bori (Pd), ospedale unico di Narni-Amelia è irrinunciabile (2)

- Il consigliere di opposizione ritiene quella dell’ospedale unico “una scelta irrinunciabile per una sanità territoriale e di prossimità, capace anche di attrarre pazienti extra-regionali, grazie ai 140 posti letto riservati alle specialità di medicina e chirurgia generale, chirurgia ginecologica e ortopedia con trattamenti in ricovero ordinario, day-hospital e day surgery. Oltre alle sale endoscopiche e all’area riservata per il polo di riabilitazione di area vasta dotata di 60 posti letto, vi è una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) con 20 posti e sono previsti 60 posti letto riservati per acuti. Non è, dunque, un tema che può essere affrontato con superficialità. Si tratta, infatti, di uno dei più grandi investimenti pubblici nella nostra regione, con 58milioni di euro già stanziati di cui 20 dal Ministero e 38 dalla Usl Umbria 2, quasi un milione e mezzo di euro già investito nel progetto esecutivo e numerose spese sul fronte legale per gli espropri: l’indotto per la sua realizzazione ha l’ambizione di contribuire anche allo sviluppo economico locale”. Per Tommaso Bori risulta infine “paradossale che alla giunta regionale vengano dubbi proprio quando il Tar dell’Umbria si è pronunciato in favore della Regione, insieme ad Usl e Comune di Narni, dopo undici anni dal primo ricorso sugli espropri dei terreni necessari alla realizzazione del nuovo ospedale, pari a 12mila metri quadrati ora nelle disponibilità degli enti”. (Ren)