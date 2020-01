India-Pakistan: stampa, governo indiano inviterà premier pakistano a riunione Sco

- Il governo indiano inviterà il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, alla riunione annuale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) che ospiterà quest’anno. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times” sulla base di fonti governative. “Stando al protocollo e alla convenzione, sarà inviato un invito al primo ministro pakistano. Starà al Pakistan decidere se il primo ministro o qualche altro rappresentante parteciperà all’incontro”, ha spiegato al giornale una delle fonti. Ad annunciare che l’India ospiterà quest’anno, per la prima volta, la riunione dell’Sco è stato il suo segretario generale, Vladimir Norov, che è in visita a Nuova Delhi da domenica ed è stato ricevuto dal ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. L’Organizzazione è stata fondata nel 1996 da Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan; nel 2001 si è aggiunto l’Uzbekistan e nel 2017 l’India e il Pakistan. (segue) (Inn)