India-Pakistan: stampa, governo indiano inviterà premier pakistano a riunione Sco (4)

- Il processo, infatti, si bloccò sul nascere in seguito all’attacco alla base area indiana di Pathankot, nel Punjab, il 2 gennaio 2016, quando un gruppo armato scatenò un conflitto durato fino al 5 gennaio, in cui morirono sette militari, un civile e sei attentatori; dell’attentato è sospettata Jaish-e-Mohammed (Jem), organizzazione jihadista attiva nel Kashmir. Da allora i colloqui a livello governativo si sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale, che non sono mai state rese pubbliche. La condanna a morte nel 2017 da parte di un tribunale militare pakistano della presunta spia indiana Kulbhushan Jadhav ha ulteriormente aggravato la situazione. L’attuale primo ministro pakistano, Imran Khan, insediatosi nel 2018, ha chiesto più volte, ma non ottenuto l’avvio di un dialogo. (segue) (Inn)