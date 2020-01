Smog: Zevi, Raggi insegue le emergenze e Roma va a picco

- "Emergenza smog. Immondizia per le strade. Caos trasporti. La vita a Roma è sempre più un continuo slalom tra i disagi”. Lo dichiara in una nota Tobia Zevi, presidente dell'osservatorio Roma, puoi dirlo forte. “Eppure – aggiunge - il traffico veicolare e la chiusura delle discariche, come nel caso di Colleferro, non sono certo eventi imprevedibili. Se la sindaca Virginia Raggi usasse lo stesso tempo che dedica agli sproloqui a programmare, a far spazzare le strade e a far funzionare i trasporti, avremmo certamente una Capitale più pulita e vivibile".(Com)