Governo: Zingaretti, grande impegno Conte e Di Maio in aree crisi, Italia sia vicina a chi la rappresenta

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg2, ha espresso soddisfazione per "il grande impegno del premier Conte e del ministro Di Maio su scenari di crisi drammatici. L'Italia deve essere vicina, in questo momento, a chi la rappresenta". (Rin)