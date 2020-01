Iran: Di Maio, sopravvivenza accordo nucleare non deve essere messa in discussione

- L’accordo sul nucleare iraniano vive una stagione difficile, ma la sua sopravvivenza non può essere messa in discussione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’informativa davanti al Senato sulla situazione in corso nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. In merito al graduale disimpegno dell’Iran agli obblighi dell’accordo sottoscritto nel 2015 a Vienna e la recente decisione dei firmatari europei dell’accordo (Francia, Germania e Regno Unito) di attivare il meccanismo della risoluzione delle controversie, il ministro ha ricordato che l’Italia “ha sempre sostenuto, con convinzione, che l’intesa sul nucleare sia un pilastro dell’architettura di sicurezza regionale e un presidio di non proliferazione”. Per questo motivo, ha aggiunto Di Maio, “abbiamo invitato l’Iran a ripristinare il pieno adempimento dell’intesa”. Di Maio ha sottolineato che “questo è stato il messaggio che concordato fra ministri degli Esteri dell’Unione europea e che continuerà a ispirare la nostra azione”. Di Maio ha ricordato che i meccanismi attivati dai firmatari europei dell’accordo sul nucleare non hanno scopo punitivo, ma sono un’ulteriore occasione di confronto e dialogo con Teheran. “L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera (Josep Borrell) supervisionerà l’esercizio. Auspichiamo che l’Iran ne colga la natura cooperativa”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. (Sic)