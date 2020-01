Cina-Italia: lanciato a Pechino l'Anno della cultura e del turismo

- Si è tenuta oggi pomeriggio a Pechino la conferenza stampa di lancio dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari, e di Zheng Hao, vicedirettore dell'Ufficio per gli scambi internazionali e la cooperazione del ministero della Cultura e del turismo cinese. In occasione della visita di Stato effettuata dal leader cinese in Italia nel marzo scorso, i presidenti Sergio Mattarella e Xi Jinping hanno concordato e annunciato che il 2020 sarà l'Anno della Cultura e del Turismo tra Italia e Cina, in concomitanza con le celebrazioni del 50mo anniversario dell'istituzione delle relazioni internazionali tra i due paesi. Le parti hanno convenuto di tenere la cerimonia di inaugurazione dell'Anno della cultura e del turismo in Italia il 21 gennaio prossimo. L'inaugurazione ufficiale avverrà in occasione di un evento concertistico a Roma alla vigilia delle celebrazioni del Capodanno cinese, che cadrà il 24 gennaio. Per l'occasione, è stata confermata la partecipazione del ministro della Cultura e del turismo cinese, Luo Shugang. (segue) (Cip)