Cina-Italia: lanciato a Pechino l'Anno della cultura e del turismo (3)

- Nel settore turistico, l'Italia registra una grandissima attenzione da parte cinese in risposta alla quale si rende tanto più indispensabile un'azione coordinata e integrata su scala nazionale per promuovere – in particolare sul canale digitale – l'Italia quale meta turistica privilegiata. Nel 2018, l'Italia si è affermata quale il paese dell'Unione europea più visitato dai turisti cinesi e al dodicesimo posto tra le prime venti mete mondiali di destinazione dei flussi in uscita cinesi. "L'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina offre l'opportunità di rafforzare la nostra amicizia e di rendere ancora più profonda la conoscenza fra il popolo italiano e quello cinese, dando vita a una nuova stagione di presentazione delle eccellenze dei nostri paesi", ha aggiunto l'ambasciatore italiano Ferrari. (Cip)