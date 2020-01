Emilia-Romagna: Salvini, Gualtieri chieda scusa per tasse, è curatore fallimentare di Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca il titolare di via XX Settembre e afferma: "Il ministro Gualtieri è in tour in Emilia-Romagna: sarebbe l’occasione per andare nelle aziende di plastica e zucchero e chiedere scusa per la stangata che potrebbe costare posti di lavoro. Gualtieri è il responsabile dei tagli ai Comuni emiliano-romagnoli e delle tasse su famiglie e imprese. Gualtieri ha passato mesi a ironizzare su chi passa le ferie negli stabilimenti più noti della Romagna e poco fa mi ha definito 'badante' per insultare per l’ennesima volta una donna come Lucia Borgonzoni. Gualtieri - conclude - non è il badante di Bonaccini, ma il suo curatore fallimentare". (Rin)