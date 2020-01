Governo: Zingaretti a M5s, se si governa insieme si deve essere alleati, non avversari

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg2, ha sottolineato che con il Movimento cinque stelle "serve un accordo sui contenuti. Ovviamente, se si governa insieme si deve essere alleati, non avversari. Se si litiga tutti i giorni si fanno polemiche e noi non vogliamo farle". (Rin)