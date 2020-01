Iraq: M5s a Guerini, è momento della cautela

- I gruppi e i capigruppo delle commissioni Esteri del Movimento cinque stelle di Camera e Senato, in una nota congiunta, chiedono "al ministro della Difesa, Guerini, a cui va la nostra stima e sostegno, di usare la massima cautela nel rilasciare dichiarazioni su scenari futuri in Iraq. Mai come in questo momento, che è molto delicato, è necessario far prevalere le armi della diplomazia multilaterale per spegnere o evitare ogni tensione presente e futura nell'area". (Com)