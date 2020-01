Ucraina: Oleksandr Novikov nuovo direttore Agenzia nazionale prevenzione corruzione

- Il Consiglio dei ministri dell’Ucraina ha approvato la nomina di Oleksandr Novikov come direttore dell’Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione (Napc). Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ukrinform”. Presentando la nomina di Novikov, il premier ucraino Oleksiy Honcharuk ha assicurato la prontezza del governo nel sostenere e facilitare il lavoro della Napc. In precedenza l’incarico di direttore ad interim dell’Agenzia era stato ricoperto da Natalia Novak. (Res)