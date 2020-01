Municipio Roma IV: Fiorini, avviata ampia riqualificazione aree verdi

- Nel IV municipio di Roma, nel parco di via Gina Mazza, è stata avviata un’ampia operazione di riqualificazione ambientale, con pulizia e sfalcio delle aree verdi, che ha interessato anche il parco di Casal Monastero. Lo afferma in un post su Facebook l’assessore al Verde di Roma, Laura Fiorini, che spiega che l’intervento è “durato alcuni giorni, su un’area di circa 9 mila metri quadrati, ed eseguito con l’appalto dedicato al verde orizzontale da 4 milioni di euro”. Fiorini commenta: “Vogliamo restituire ai cittadini spazi importanti e abbiamo in programma una serie di azioni, a 360 gradi, per recuperare e valorizzare un patrimonio vegetazionale unico e di grande pregio”.(Rer)