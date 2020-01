Regionali: Caldoro, in Campania un mercimocio tra Pd e 5 stelle

- "Una 'bella' tra me e Vincenzo De Luca? Non è detto, potrebbero esserci nuovi giocatori in campo". Lo ha dichiarato il capo dell'opposizione in Regione Campania Stefano Caldoro, intervistato da SiComunicazione. "Non sono il candidato ufficiale della coalizione - ha proseguito Caldoro - ci sono da sviluppare molti passaggi politici: il nodo si scioglierà quando si riunirà il tavolo sulle sei Regioni al voto". Caldoro ha precisato: "io sono il capo della opposizione di centrodestra e farò, come sempre, la mia partita". Quanto al fronte opposto, l'ex governatore accusa: "E' in atto un mercimonio, uno scambio sotto al tavolo, tra Pd e Cinquestelle sulla pelle dei cittadini campani: la più grande ipocrisia della Seconda Repubblica. Per fare questo scambio devono rimuovere il presidente uscente, sistemando lui e chi gli sta intorno: una vera e propria trattativa sotto al tavolo mentre il centrodestra ragiona e si muove sempre sopra al tavolo in trasparenza. Vigileremo e denunceremo". (Ren)