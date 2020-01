Russia: ministro Finanze Siluanov, governo finanzierà progetti su misure demografiche

- Il governo della Federazione Russa troverà fondi per l'attuazione dei progetti per migliorare le misure demografiche, come richiesto dal presidente Vladimir Putin nel messaggio all'assemblea Federale. Lo ha dichiarato ai giornalisti il vice premier e ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. Uno dei più costosi è quello riguardante le famiglie con bambini di età inferiore ai 7 anni, così come quello sull'assegno di maternità. "Il più costoso e importante è il sostegno alle famiglie che necessitano di assistenza statale: famiglie con figli di età inferiore ai 7 anni. Si tratta di assegni familiari per un totale, secondo le nostre stime, di circa 160-170 miliardi di rubli (2,4-2,5 miliardi di euro)", ha detto Siluanov. (Rum)