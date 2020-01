Sicurezza: Zingaretti, da Salvini propaganda, rafforzare presenza Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg2, ha detto che "quelli di Salvini sono decreti sulla propaganda, non sulla sicurezza. Sulla sicurezza urbana bisogna rafforzare le presenza delle Forze dell'ordine, fare i patti con le Prefetture ma anche cinema, teatri, riqualificazione urbana. E' questa la nostra politica per la sicurezza". (Rin)