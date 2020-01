Romania: produzione industriale calata del 2,2 per cento nei primi undici mesi del 2019

- La produzione industriale in Romania è calata nei primi undici mesi del 2019 rispetto al medesimo periodo del 2018, rispettivamente del 2,2 per cento come serie lorda e del 3,3 per cento come serie destagionalizzata in base al numero di giorni lavorati. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica romeno (Ins) con un comunicato. Pertanto, tra il 1 gennaio e il 30 novembre 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, la produzione industriale (serie lorda) è diminuita del 2,2 per cento, a causa delle riduzioni registrate dalla produzione e la fornitura di elettricità e calore, gas, acqua calda e aria condizionata (- 3,7 per cento), dall'industria estrattiva (-2,7 per cento) ) e l'industria della trasformazione (-1,9 per cento). Nel mese di novembre 2019, la produzione industriale (serie lorda) è calata rispetto al mese precedente del 2,8 per cento, a seguito dei cali registrati dall'industria manifatturiera (-4,1) per cento) e industria estrattiva (- 3,3 per cento). La produzione e fornitura di elettricità e calore, gas, acqua calda e aria condizionata è aumentata invece del 7,1 per cento. Rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente, la produzione industriale è diminuita del 5,6 per cento come serie lorda e del 7,7 per cento come serie regolari (Rob)