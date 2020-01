Rozzano (MI): spaccio di cocaina all’interno di un bar, due arrestati

- Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato una donna 54enne italiana, F.C. titolare di un bar trattoria a Rozzano, in provincia di Milano, al cui interno spacciava cocaina con un suo conoscente 41enne, C.C., anch’egli arrestato. I poliziotti, verso le 15, hanno notato un uomo che giunto nei pressi del locale, ha dapprima scambiato qualche parola con il 41enne e poi, insieme a quest’ultimo, ha raggiunto la donna all'interno. Attraverso le vetrate trasparenti gli agenti hanno seguito i movimenti delle tre persone notando la consegna di materiale e di denaro. Pochi minuti dopo esser uscito dal locale, il cliente è stato fermato dai poliziotti che hanno verificato come avesse appena acquistato un involucro di cocaina al costo di 20 euro. Gli agenti della Squadra Mobile rimasti nei pressi del locale, invece, hanno bloccato l’uomo e la donna che erano presenti e che avevano ceduto la droga, arrestandoli e procedendo alla perquisizione locale, in cui hanno sequestrato 1,4 grammi di cocaina. Poco prima di essere sottoposta a perquisizione personale, la donna, con la scusa di bere un bicchiere d’acqua, si era portata subito verso il bancone del bar e aveva gettato verso i motori dei frigoriferi un calzino contenente oltre 40 grammi di cocaina. All’interno di un altro calzino sono stati rinvenuti 3.125 euro e, nascosti negli slip della donna, altri 8 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione nell’abitazione della donna a Corsico, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un altro involucro di cocaina e mille euro.(com)