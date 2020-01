Libia: presidente del parlamento Saleh a "Nova", ecco perché abbiamo rifiutato di firmare la tregua (2)

- Saleh mette in discussione il concetto stesso di tregua incondizionata, non riconoscendo ai gruppi armati che controllano la capitale Tripoli lo status di forza militare. “Non ci sono guerre tra eserciti in Libia. L’Lna sta combattendo gli assassini, i terroristi e i criminali che controllano la capitale Tripoli. E’ una questione di sicurezza nazionale per cui non serve né un cessate il fuoco, né una tregua. Semplicemente, c’è una forza di sicurezza che sta contrastando dei criminali. Non sono un esercito”, prosegue il presidente del parlamento libico. Secondo Saleh, la fragile tregua in vigore dallo scorso 12 gennaio non sarebbe stata implementata totalmente perché, a suo dire, le forze fedeli al Governo di accordo nazionale (Gna), “non hanno alcun comandante in grado di ordinare loro di deporre le armi”. Al momento gli scontri continuano in particolare a sud di Tripoli, anche se a intensità ridotta. “Un drone turco è stato abbattuto pochi giorni fa. Noi – prosegue Saleh - abbiamo risposto all’appello del presidente russo Vladimir Putin di cessare il fuoco, ma l'altra parte non l’ha fatto”. (segue) (Cae-Asc)