Libia: presidente del parlamento Saleh a "Nova", ecco perché abbiamo rifiutato di firmare la tregua (3)

- La Camera dei rappresentanti libica si è recentemente riunita a Bengasi in sessione straordinaria per respingere i due memorandum d'intesa tra Ankara e il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli sulla definizione delle frontiere marittime e della cooperazione militare tra Turchia e Libia. Va detto che il parlamento si riunisce senza una quarantina dei deputati del cosiddetto Tripoli Group, che dopo l’avvio dell’offensiva militare a Tripoli delle forze comandante da Haftar (nominato peraltro “feldmaresciallo” dalla Camera dei rappresentanti) hanno deciso di istituire una sorta di sede “parallela” del parlamento nella capitale, all'hotel Rixos. “Abbiamo detto a tutto il mondo che quei memorandum sono nulli e non hanno alcuna valenza legale perché Al Sarraj non ha l’autorità per firmare. È noto in tutto il mondo che anche i parlamenti devono ratificare gli accordi”, afferma Saleh. Secondo il politico della Cirenaica, il mandato del Consiglio presidenziale di Tripoli guidato dal presidente Sarraj prevedeva al massimo due anni ed “è scaduto” in base ai termini dell'Accordo politico firmato nella città di Skhirat, in Marocco, nel 2015. “Eppure questo consiglio è al potere da quattro anni. A livello militare, l’intero popolo libico si mobiliterà per difendere il suo paese e Lna ha ora migliaia di migliaia di giovani come volontari. Siamo in grado di respingere qualsiasi attacco al nostro paese”, afferma ancora Saleh. Il riferimento è all’annuncio da parte del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di inviare un contingente militare in Libia. “Se gli attacchi di Haftar continueranno, la Turchia non si risparmierà dal dargli una lezione”, ha ieri detto Erdogan, aggiungendo che “la Turchia resterà in Libia fino a quando verrà garantita la libertà e la stabilità dei libici”. (segue) (Cae-Asc)