Libia: presidente del parlamento Saleh a "Nova", ecco perché abbiamo rifiutato di firmare la tregua (4)

- Saleh, da parte sua, afferma di non temere “le minacce turche” e conta sul sostegno e la solidarietà degli altri paesi arabi. “La Libia è grande come un continente. Abbiamo 2.000 chilometri di coste, la maggior parte delle quali sono sotto il controllo dell'Lna. Un esercito con questa forza non poteva essere sottovalutato. L’Lna ha liberato Sirte in sole tre ore: non è un’operazione facile e denota che è un esercito avanzato”, prosegue il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. La città di Sirte è stata conquistata dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto si apprende, le forze della Cirenaica sono entrate a Sirte dopo il ritiro delle milizie di Misurata e il "tradimento" della Brigata 604, composta da elementi "Madkhali", cioè da islamici salafiti, accusati di essere passati con Haftar. La città di Sirte ha una forte valenza simbolica e strategica. Anzitutto si trova nel centro del Golfo della Sirte, a metà strada fra Tripoli e Bengasi, ed è uno snodo fondamentale lungo l'arteria stradale che percorre la costa libica. Su impulso del colonnello Muammar Gheddafi, in questa città ha avuto origine l'Unione Africana. Lo stesso rais è nato a 20 chilometri da Sirte e in questo stesso luogo ha trovato la morte il 20 ottobre del 2011, ucciso da un colpo di pistola alla testa dopo essere stato catturato dai ribelli libici mentre si nascondeva in una conduttura. Sirte ha visto anche l'ascesa e il tramonto dello Stato islamico, estirpato dalla città nel dicembre del 2016 ma a caro prezzo dalle milizie di Misurata, che hanno perso circa 700 combattenti (oltre 2.000 i feriti) contro le "bandiere nere". (segue) (Cae-Asc)