Libia: presidente del parlamento Saleh a "Nova", ecco perché abbiamo rifiutato di firmare la tregua (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto da Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel ha finalmente annunciato la data della conferenza sulla Libia che si terrà il 19 gennaio sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Gli inviti sono stati estesi al gruppo di paesi P5+5 - ovvero cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) più Emirati, Egitto, Turchia (i tre paesi non occidentali più impegnati nel conflitto) oltre all'Italia e ovviamente alla Germania (quest’ultimo attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza) - a cui si aggiungono l’Algeria, la Repubblica del Congo, l’Unione Africana, l’Unione Europea, le Nazioni Unite, mentre per la Libia saranno presenti Sarraj e Haftar. “Da quanto ho capito da Ghassan Salamé, l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, che ho incontrato al Cairo due settimane fa, la conferenza mira a far convergere il punto di vista della Comunità internazionale nei confronti della Libia. C'è stata una disputa tra i paesi, alcuni dei quali supportano Al Sarraj e altri supportano l’Lna”, commenta Saleh. (segue) (Cae-Asc)