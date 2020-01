Libia: presidente del parlamento Saleh a "Nova", ecco perché abbiamo rifiutato di firmare la tregua (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libico lancia poi un avvertimento alla Comunità internazionale: “Non bisogna replicare il processo di Shkirat e imporre nomi ai libici dall’esterno. Al Sarraj non è stato eletto, né nominato. E’ come fosse piovuto dal cielo. Non sappiamo da dove venga. Il popolo libico è molto sensibile e caparbio: rifiuterà qualsiasi imposizione da fuori”, aggiunge Saleh. Quanto al ruolo dell’Italia, il presidente della Camera dei rappresentanti ha detto che fin dall’inizio della crisi libica Roma ha scelto di stare dalla parte del Gna, ma di “recente ha scoperto la vera natura” di questo esecutivo, in particolare dopo la firma dei memorandum d’intesa per la cooperazione militare e la demarcazione dei confini marittimi con la Turchia avvenuta lo scorso novembre a Istanbul. “Come noi l’Italia ha rifiutato l'accordo” con la Turchia, osserva Saleh, il quale ha ricordato l’incontro con il ministro degli Esteri e della Cooperazione italiano, Luigi Di Maio, avvenuto lo scorso 17 dicembre nell’ambito del viaggio in Libia del responsabile della Farnesina. Nell’intervista, Saleh sottolinea inoltre l’importanza del comportamento di Roma che ha criticato i memorandum d’intesa sottoscritti a Istanbul anche di fronte alla comunità internazionale. “Penso che la realtà stia divenendo chiara per i responsabili politici in Italia”, aggiunge Saleh. Il presidente del parlamento di Tobruk rivela inoltre che fin dall’inizio della crisi in Libia sono stati inoltrati inviti all’Italia per “avere stretti legami con il popolo libico e non con singoli individui”. Facendo riferimento alla tenuta di una figura come quella di Sarraj, Saleh conclude: “Questa persone non ha un futuro e da tempo diciamo di contare sul popolo libico e non su singoli individui”. (Cae-Asc)