I fatti del giorno – Asia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cina: Washington e Pechino non hanno raggiunto accordo su ulteriori riduzioni tariffarie - Gli Stati Uniti e la Cina non hanno raggiunto un accordo per ulteriori riduzioni delle tariffe, oltre quelle determinate durante la negoziazione dell'accordo commerciale ad interim tra i due paesi. Lo hanno dichiarato ieri il rappresentante al Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. I due funzionari hanno ribadito che tutti gli aspetti di un accordo commerciale di "Fase uno" con la Cina saranno resi pubblici oggi, quando l'accordo verrà firmato alla Casa Bianca, ad eccezione di un allegato dai contenuti confidenziali che descriverà in dettaglio i prodotti e servizi statunitensi che saranno acquistati dalla Cina. "Non esistono altri accordi orali o scritti tra gli Stati Uniti e la Cina su tali questioni, e non esiste alcun accordo per la futura riduzione delle tariffe. Eventuali voci contrarie sono categoricamente false", hanno affermato Lighthizer e Mnuchin. (segue) (Res)