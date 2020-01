I fatti del giorno – Asia (3)

- Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud sollecitano rilancio dialogo - I capi della diplomazia di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno sollecitato ieri la Corea del Nord a evitare ulteriori provocazioni militari, e proseguire invece lungo la strada dei negoziati per la denuclearizzazione. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Toshimitsu Motegi e Kang Kyung-wha, si sono incontrati ieri per un trilaterale a East Palo Alto, alle porte di San Francisco, dopo la scadenza del limite fissato da Pyongyang per la rimodulazione della rigida politica sanzionatoria imposta dagli Usa a quel paese asiatico. I ministri degli Esteri hanno però ribadito ieri che le sanzioni economiche che gravano sulla Corea del Nord non debbano essere rimosse prima di progressi concreti da parte di Pyongyang sul fronte della denuclearizzazione. (segue) (Res)