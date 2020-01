I fatti del giorno – Asia (4)

- Cina: commercio con paesi Bri in aumento del 10,8 per cento nel 2019 - Il commercio della Cina con i paesi della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) ha registrato una forte crescita nel 2019: l'interscambio complessivo è ammontato a 9.270 miliardi di yuan (circa 1.340 miliardi di dollari) lo scorso anno, con un aumento del 10,8 per cento su base annua. È quanto attestano i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). Secondo i dati ufficiali, nel 2019 è stata superata la crescita commerciale aggregata del paese di 7,4 punti percentuali. Nel periodo 2014-2019, il volume totale degli scambi tra Cina e paesi Bri ha superato i 44 mila miliardi di yuan (6.377 miliardi di dollari), con una crescita media annua del 6,1 per cento. La Cina è diventata il principale partner commerciale di 25 paesi Bri. La quota dei paesi Bri sul commercio estero totale della Cina si è avvicinata al 30 per cento l'anno scorso, con un aumento di due punti percentuali rispetto al 2018. Zou Zhiwu, viceministro del Gac, ha osservato che accanto alla rapida crescita con i suoi principali partner commerciali come l'Unione europea e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), la Cina ha anche visto le sue importazioni ed esportazioni espandersi rapidamente con i paesi Bri e le economie emergenti in Africa e America Latina. (segue) (Res)