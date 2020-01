I fatti del giorno - Balcani (2)

- Montenegro-Ue: premier Markovic, modifiche al processo di adesione non dovrebbero essere retroattive - Le nuove regole di adesione all'Ue non dovrebbero essere applicate in modo retroattivo. Lo ha affermato oggi il premier del Montenegro Dusko Markovic durante un incontro con l'ambasciatore croato a Podgorica Veselko Grubisic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Markovic ha detto che "il Montenegro non è nella stessa posizione degli altri paesi della regione che devono ancora avviare le trattative, per cui crediamo che le modifiche del processo non dovrebbero essere applicate in modo retroattivo". Markovic ha evidenziato che "il Montenegro sta già trattando in base ai criteri più severi che l'Ue abbia mai avuto e in tali condizioni e con un'amministrazione relativamente giovane siamo comunque il paese leader nell'integrazione europea". (segue) (Res)