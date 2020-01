I fatti del giorno - Balcani (5)

- Croazia: Human Rights Watch, Zagabria viola leggi Ue in materia di migranti - L’organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha segnalato nel suo ultimo rapporto una serie di violazioni delle leggi europee in materia di migranti da parte della Croazia. Lo riferisce il quotidiano “Jutarnij List”, secondo il quale le autorità di Zagabria, che più volte avrebbero rimandato i migranti verso Bosnia e Serbia in maniera anche violenta, non avrebbe mai risposto delle loro azioni di fronte alle istituzioni comunitarie. “La presidente Kolinda Grabar-Kitarovic ha confermato l’utilizzo occasionale della forza nei confronti dei migranti, ritirando in seguito le proprie affermazioni”, si legge nel rapporto. (Res)