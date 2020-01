I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Russia: Putin, nuova Costituzione non è necessaria ma possiamo discutere emendamenti - Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha dichiarato nel suo intervento all’Assemblea federale (il parlamento di Mosca) di non ritenere necessaria l’adozione di una nuova Costituzione. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Non ne vedo il bisogno, ma le questioni si possono sempre discutere”, ha detto il capo dello Stato, aggiungendo di sperare che “la Costituzione attualmente in vigore rimanga attiva per molti anni garantendo la tutela dei diritti dei cittadini”. (segue) (Res)