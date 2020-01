I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Energia: Kazakhstan, entro fine mese negoziati con Bielorussia su forniture petrolifere - Il Kazakhstan ha ricevuto una richiesta di forniture petrolifere dalla Bielorussia e i negoziati per raggiungere un accordo sulla questione si terranno durante il mese di gennaio. È quanto affermato dal ministro dell’Energia kazakho, Nurlan Nogayev, secondo cui l’intesa sarà siglata se ritenuta economicamente valida per le società del paese centro asiatico. "Il ministero ha ricevuto una richiesta da Belneftekhim (società statale bielorussa del settore energetico). I rappresentanti dell’azienda si recheranno in Kazakhstan per discutere delle consegne. Studieremo l'offerta della parte bielorussa", ha detto Nogayev durante un incontro con la stampa. Il ministro ha aggiunto che Belneftekhim avrà degli incontri con le compagnie petrolifere del Kazakhstan entro il 20 gennaio. "Se una compagnia petrolifera mostrerà adeguato interesse, se il prezzo sarà ritenuto economicamente valido e le condizioni soddisfacenti, allora penso che un accordo sia possibile", ha aggiunto Nogayev. (segue) (Res)